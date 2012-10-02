Украина начнет председательство в ОБСЕ 15 января
13:57, 02 октября 2012Политика
1207 0
Украина официально начнет свое председательство в ОБСЕ на торжествах 15 января 2013 года.
Грищенко говорит, что формально председательство начнется уже 1 января
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
По его словам, юридически Украина начнет свое председательство с 1 января 2013 года, но 15 января в Вене, где находится штаб-квартира ОБСЕ, состоится торжественное открытие председательства Украины в этой организации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter