Украина начнет председательство в ОБСЕ 15 января

13:57, 02 октября 2012
Политика
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Украина официально начнет свое председательство в ОБСЕ на торжествах 15 января 2013 года.

Грищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

По его словам, юридически Украина начнет свое председательство с 1 января 2013 года, но 15 января в Вене, где находится штаб-квартира ОБСЕ, состоится торжественное открытие председательства Украины в этой организации.

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