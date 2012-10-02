Украина начнет председательство в ОБСЕ 15 января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

По его словам, юридически Украина начнет свое председательство с 1 января 2013 года, но 15 января в Вене, где находится штаб-квартира ОБСЕ, состоится торжественное открытие председательства Украины в этой организации.