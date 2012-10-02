Грищенко видится, что внеблоковость помогла Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 11-м совещании руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве.

«Провозглашение внеблокового статуса себя оправдало», – подчеркнул К.Грищенко.

Также он отметил, что Украина поддержала высокий тонус партнерства с НАТО и усиливала содержательное измерение отношений с Европейским Союзом и США.

По словам министра, одним из вечных интересов Украины остается партнерство с Россией. Он заметил, что нынешнее подписание декларации о стратегическом партнерстве подтвердило волю сторон строить отношения на партнерских принципах. Как сказал К.Грищенко, сегодня необходимо сосредоточиться на практическом наполнении партнерства и решении существующих проблем.

Также, по словам К.Грищенко, отдельное внимание уделяется интеграционным процессам на территории СНГ. В частности, по его словам, Украина внимательно наблюдает за трансформацией Таможенного союза и Единого экономического пространства в Евразийский экономический союз.