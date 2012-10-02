Грищенко видится, что внеблоковость помогла Украине
Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что провозглашение Украиной внеблокового статуса себя оправдало.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 11-м совещании руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве.
«Провозглашение внеблокового статуса себя оправдало», – подчеркнул К.Грищенко.
Также он отметил, что Украина поддержала высокий тонус партнерства с НАТО и усиливала содержательное измерение отношений с Европейским Союзом и США.
По словам министра, одним из вечных интересов Украины остается партнерство с Россией. Он заметил, что нынешнее подписание декларации о стратегическом партнерстве подтвердило волю сторон строить отношения на партнерских принципах. Как сказал К.Грищенко, сегодня необходимо сосредоточиться на практическом наполнении партнерства и решении существующих проблем.
Также, по словам К.Грищенко, отдельное внимание уделяется интеграционным процессам на территории СНГ. В частности, по его словам, Украина внимательно наблюдает за трансформацией Таможенного союза и Единого экономического пространства в Евразийский экономический союз.