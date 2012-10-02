ВР сегодня будет работать до упора

10:25, 02 октября 2012
Политика
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ВР решила сегодня работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Депутаты

Верховная Рада Украины решила работать сегодня в режиме пленарного заседания до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовал 281 народный депутат из 375 зарегистрированных в сессионном зале.

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