ВР сегодня будет работать до упора
10:25, 02 октября 2012Политика
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ВР решила сегодня работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Депутаты должны рассмотреть все вопросы повестки дня
Верховная Рада Украины решила работать сегодня в режиме пленарного заседания до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовал 281 народный депутат из 375 зарегистрированных в сессионном зале.
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