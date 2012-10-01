Из Партии регионов исключили депутата

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного отделения ПР, также облорганизация ходатайствует об исключении из партии народного депутата Валерия Коновалюка.

В частности, на заседании исполкома Донецкой облорганизации ПР 27 сентября была заслушана информация председателя контрольной комиссии, народного депутата Александра Касянюка «О нарушении членами партии Винниченко С.В. и Коновалюком В.И. Устава Партии регионов».

В пресс-службе уточнили, что однопартийцы обвинили С. Винниченко и В. Коновалюка в «самовольном выдвижении в округах и отказе поддержать кандидатов, выдвинутых съездом партии по одномандатным избирательным округам ( округи №51 и №60)».

В результате рассмотрения вопроса, исполком ДОО ПР принял решение исключить из рядов партии депутата Донецкого областного совета Сергея Винниченко «за нарушение Устава партии, невыполнение партийных решений, дискредитацию Партии регионов, нанесение своей деятельностью вреда репутации партии».

Этим же решением исполкома С. Виниченко лишен полномочий члена Совета Горловской городской организации ПР.

Кроме того, исполком ДОО ПР принял решение ходатайствовать перед политсоветом партии об исключении из рядов партии народного депутата В. Коновалюка за аналогичные проступки.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Донецкого областного избирательного штаба ПР, народный депутат А. Касянюк заявлял, что на ближайшем политсовете В. Коновалюк будет исключен из рядов ПР за нарушение партийной дисциплины.