"Батькивщина" и УДАР обвинили власть в провокации

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа».

В частности, по их данным, представители оппозиции совместно со правоохранителями задержали микроавтобус, в котором было около 15 тыс. листовок, которые, согласно выходным данным, изданы на заказ кандидата в народные депутаты от ВО «Батькивщина» по 151-му избирательному округу Николая Карнауха.

«На двух колонках этого издания содержится лживая информация о другом оппозиционном кандидате по этому же округу, но от партии «УДАР» - Тараса Кутового. В материалах ему приписывают связи с олигархами», - отмечается в сообщении.

Представитель “Батькивщины” Н.Карнаух, от имени которого напечатаны эти листовки, категорически отрицал свою причастность к черному пиару против партии “УДАР” и ее представителей в округе, назвав эти бюллетени “попыткой раскола оппозиции и попыткой посеять недоверие во взаимоотношениях”, сообщили в «УДАРе».

Сам Т.Кутовый, против которого направлена эта провокация, также считает «настоящим заказчиком этой макулатуры местную власть», добавили в партии.

По его словам, «ПР выставила на эти выборы по округу непроходных кандидатов, ведь партия власти стремительно теряет поддержку в Полтавской области. Поэтому сегодня ПР и ее ставленники не гнушаются никакими методами для уничтожения рейтинга реальных фаворитов кампании, в частности - кандидатов от оппозиционных партий».

Представитель “Батькивщины” Н.Карнаух отметил, что как только ему стало известно, что от его имени в Пирятине распространяют грязную листовку, он сообщил об этом в правоохранительные органы.

Представители “Батькивщины” вместе с милицией задержали людей, распространявших фальшивую газету. По этому факту уже проводят следственные действия, сообщили в «УДАРе».

"Мы будем требовать, чтобы в этом случае расследование было быстрым, и результаты, какими бы они ни были унизительными для власти, были обнародованы, а виновные - наказаны”, - подчеркнул представитель партии Т.Кутовый.