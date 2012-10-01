Янукович благословил «депозитарный» закон

В соответствие с сообщением на сайте, закон был подписан 22 сентября т.г. В то же время, текст подписанного документа пока не обнародован.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

После этого Украинская биржа заявила о возможном закрытии в случае подписания Президентом Украины закона "О депозитарной системе Украины".

В знак протеста 20 сентября Украинская биржа с 10:00 до 11:00 приостанавливала свою работу.