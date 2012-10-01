К Тимошенко завтра приедет немецкий врач

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщил директор Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко, член международной медицинской комиссии Николай Корж.

«Я уполномочен информировать средства массовой информации о том, что завтра ожидается приезд немецких врачей. Скорее всего, это будет врач Аннет (Аннет Райсхауер – УНИАН), которая будет осуществлять плановый выезд к пациентке, к Тимошенко Юлии Владимировне», - сказал Н.Корж.

Он отметил, что завтра планируется встреча украинских врачей с немецкими коллегами. Врачи будут обсуждать вопрос о продолжении процесса реабилитации экс-премьера. «Будут подняты те же вопросы, которые волнуют нас в той или иной степени, а именно: что делать дальше, какие мероприятия и их очередность будут на повестке дня», - сказал Н.Корж.

Врач отметил, что на сегодня Ю.Тимошенко прошла в стационаре ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове более 350 процедур.

Н.Корж отметил, что по итогам завтрашней встречи с врачами клиники «Шарите» будет планироваться дальнейшая работа медиков с экс-премьером. «То есть будет обсуждаться план, тактика дальнейшего лечения», - добавил Н.Корж.

Он отметил, что украинские врачи могут обсуждать с немецкими коллегами вопрос выписки Ю.Тимошенко из стационара, однако не могут им этого рекомендовать. «Мы этот вопрос можем обсуждать, но не рекомендовать, потому что лечащие врачи – немецкие», - уточнил он.

Врач подчеркнул, что решение о возможности выписки Ю.Тимошенко также будет приниматься только после встречи с немецкими специалистами. Он отметил, что позиция украинских врачей международной медицинской комиссии по этому вопросу сформируется после завтрашней встречи.

Вместе с тем Н.Корж обратил внимание журналистов на нарушение экс-премьером лечебного режима. «Лечащие врачи жаловались на то, что нарушаются режимные моменты, нарушается время проведения процедур, нарушается тот покой, который хотелось создать во время лечения», - отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов, врач заметил, что украинские члены комиссии лично не осматривали Ю.Тимошенко, а лишь изучали ее медицинские документы и консультировались с немецкими специалистами. Н.Корж также добавил, что знает о нарушении пациенткой режима только со слов сотрудников администрации больницы.

В свою очередь адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк отметил, что не владеет информацией о завтрашнем приезде немецких врачей к экс-премьеру.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауер.