Ефремов божится, что ПР завтра проголосует за отмену «клеветы»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сказал после заседания фракции ПР.

«Фракция Партии регионов приняла решение завтра проголосовать за постановление №11255, которым снимается с рассмотрения так называемый законопроект о клевете, проголосованный в первом чтении», - сказал А.Ефремов.

Он не исключил, что вопрос о наведении порядка в сегменте ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека будет подниматься в будущем. Но, по словам депутата, на работе журналистов это не отразится.

«Мы с пониманием и уважением относимся к работе журналистов. Навести порядок в государстве, ограничивая права журналистов, невозможно», - подчеркнул А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Сегодня возле Верховной Рады Украины проходила акция журналистов и политиков против принятия закона об ужесточении ответственности за распространение клеветы.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сегодня выразил мнение, что завтра парламент отменит свое решение о принятии в первом чтении законопроекта о введении уголовной ответственности за распространение клеветы.