Ефремов о клевете: А если вас оболгали, а вы не выдержали и умерли

Фракция Партии регионов склоняется к отмене законопроекта о введении уголовной ответственности за распространение клеветы, но окончательное решение примет сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил сегодня во время брифинга.

Он напомнил, что Президент Украины Виктор Янукович заявил о нецелесообразности принятия данного закона.

«Сегодня наша фракция будет определяться в отношении этого законопроекта, но я думаю, что, учитывая мнение Президента о бесперспективности этого законопроекта, мы поддержим предложение о том, что его нужно снять с рассмотрения», - сказал председатель фракции ПР.

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При этом А.Ефремов заметил, что лично он поддерживает введение уголовной ответственности за распространение клеветы.

«Если я голосовал в первом чтении, то если в дальнейшем будет возможность голосовать за этот законопроект, я буду за него голосовать, я это открыто говорю», - сказал он.

А.Ефремов заметил, что в более чем 70% европейских стран предусмотрена ответственность за клевету.

Кроме того, убежден лидер фракции ПР, законопроект, который был принят в первом чтении, касается не только журналистов.

«Нужно читать, что написано. Там написано, что ответственность наступает в случае, если клевета привела к тяжелым последствиям. А что такое тяжелые последствия? Это, например, вас оклеветали, а вы не выдержали и умерли», - сказал он, добавив, что именно в таком случае человека можно привлечь к уголовной ответственности за клевету.

А.Ефремов отметил, что Президент Украины уже дал четко понять, что в таком виде ветирует закон.

«Поэтому я поддержу то, чтобы этот законопроект остановить, если будет воля парламента, то возможно направить его как проект в Венецианскую комиссию», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

В тот же день в Нью-Йорке Президент Украины В.Янукович назвал ошибкой автора внесение на рассмотрение парламента законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету. По словам В.Януковича, автор законопроекта, услышав мнение Президента, своих однопартийцев, принял решение отозвать закон.