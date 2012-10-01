Янукович провел кадровые ротации в областных СБУ

15:32, 01 октября 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович осуществил кадровые ротации в областных управлениях Службы безопасности Украины.

Виктор Янукович подписал указы

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент освободил Владимира Верхогляда от должности начальника Управления СБУ в Днепропетровской области.

Также В.Янукович освободил Владимира Воропая от должности начальника Управления СБУ в городе Севастополе и назначил его начальником УСБУ в Днепропетровской области.

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