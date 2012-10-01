Янукович провел кадровые ротации в областных СБУ

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент освободил Владимира Верхогляда от должности начальника Управления СБУ в Днепропетровской области.

Также В.Янукович освободил Владимира Воропая от должности начальника Управления СБУ в городе Севастополе и назначил его начальником УСБУ в Днепропетровской области.