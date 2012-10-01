Янукович провел кадровые ротации в областных СБУ
15:32, 01 октября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович осуществил кадровые ротации в областных управлениях Службы безопасности Украины.
Виктор Янукович подписал указы
Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.
В частности, Президент освободил Владимира Верхогляда от должности начальника Управления СБУ в Днепропетровской области.
Также В.Янукович освободил Владимира Воропая от должности начальника Управления СБУ в городе Севастополе и назначил его начальником УСБУ в Днепропетровской области.
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