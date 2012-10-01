Голосование по закону о клевете хотят отодвинуть на две недели

Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс об усилении ответственности за посягательство на честь и достоинство внесен в повестку дня сессии ВР на следующей пленарной неделе.

Как сообщает "Украинская правда", в повестке дня, розданной журналистам перед началом согласительного совета 1 октября, проект закона о клевете должен быть рассмотрен во втором чтении ориентировочно 16 октября.

Вместе с тем перед заседанием согласительного совета председатель Верховной рады Владимир Литвин заявил, что считает, "что этот закон вообще никогда не должен быть принят".