Оппозиции запретили проводить митинг в Чернигове
Черниговский окружной административный суд дважды «по надуманным причинам» запретил проводить митинг сторонников Объединенной оппозиции «Батькивщина» на Красной площади Чернигова, запланированный на 1 октября.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», 29 сентября суд удовлетворил иск Черниговского горсовета к Черниговской областной организации партии «Фронт Змін», в котором городской совет требовал запретить митинг Объединенной оппозиции 1 октября. Суд мотивировал свое решение тем, что местные власти и органы самоуправления якобы не смогут обеспечить охрану общественного порядка во время митинга.
За день до этого Черниговский админсуд вынес аналогичное решение по иску горсовета к городской организации ВО «Батькивщина», запретив митинг по той же причине.
ВО «Батькивщина» обжаловала решение Черниговского админсуда. Рассмотрение апелляционной жалобы начнется в Киевском апелляционном административном суде 30 сентября в 17.00.
Объединенная оппозиция заявляет, что такие судебные решения свидетельствуют лишь об одном - власть боится «Батькивщины» и продолжает делать все, чтобы помешать ей доносить свою позицию до украинцев.
«Несмотря на незаконные решения суда, Объединенная оппозиция проведет встречу с жителями Черниговщины», - говорится в сообщении.