Оппозиции запретили проводить митинг в Чернигове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», 29 сентября суд удовлетворил иск Черниговского горсовета к Черниговской областной организации партии «Фронт Змін», в котором городской совет требовал запретить митинг Объединенной оппозиции 1 октября. Суд мотивировал свое решение тем, что местные власти и органы самоуправления якобы не смогут обеспечить охрану общественного порядка во время митинга.

За день до этого Черниговский админсуд вынес аналогичное решение по иску горсовета к городской организации ВО «Батькивщина», запретив митинг по той же причине.

ВО «Батькивщина» обжаловала решение Черниговского админсуда. Рассмотрение апелляционной жалобы начнется в Киевском апелляционном административном суде 30 сентября в 17.00.

Объединенная оппозиция заявляет, что такие судебные решения свидетельствуют лишь об одном - власть боится «Батькивщины» и продолжает делать все, чтобы помешать ей доносить свою позицию до украинцев.

«Несмотря на незаконные решения суда, Объединенная оппозиция проведет встречу с жителями Черниговщины», - говорится в сообщении.