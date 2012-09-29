Бекешкина не сомневается, что в новой ВР большинство будет пропрезидентским

Об этом она заявила в эфире «5 канала». «Большинство будет пропрезидентским однозначно в результате выборов. Потому что, если вспомнить 1998 год, когда партии власти, вместе взятые, набрали 9 процентов, оппозиционные партии - 52, большинство было пропрезидентским. В 2002 году партии власти набрали 18 процентов, партии оппозиции - 56, но большинство также была пропрезидентское, просто за счет мажоритарных округов. Сейчас не будет такой разницы между партией власти и оппозиции, будет процента 2 в ту или иную сторону, т.е. большой разницы не будет, а по мажоритарным округам, однозначно, будет пропрезидентское большинство, и в этом нет никаких сомнений», - заявила Бекешкина.