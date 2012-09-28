Бандеровский флаг на прокуратуре стал предметом рассмотрения суда

22:53, 28 сентября 2012
Политика
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Тернопольский горрайсуд отказал в привлечении к административной ответственности депутата областного совета Степана Барны, который 18 сентября повесил красно-черный флаг на фасаде областной прокуратуры.

Об этом говорится в принятом вчера постановлении суда, которое есть в распоряжении УНИАН.

В постановлении говорится, что суд решил закрыть производство по административному делу в отношении С.Барны в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Сегодня на это постановление вынесла протест Тернопольская городская прокуратура.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, по факту незаконного размещения на административном здании прокуратуры области красно-черного флагу горотдел милиции принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отсутствие в действиях депутата состава преступления, предусмотренного ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), вместо этого был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и направлен в суд.

Вчера же решением Тернопольского горрайонного суда административное дело в отношении С.Барны было закрыто.

«Указанное решение принято необоснованно, без учета всех материалов дела. В частности, на время рассмотрения дела прокуратурой Тернополя отменено постановление ТГО УМВД Украины в области об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении депутата Тернопольского областного совета, а материалы направлены для проведения дополнительной проверки, поскольку не приняты во внимание другие доводы и документы», – говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

В связи с этим прокуратура Тернополя внесла протест на постановление Тернопольского горрайонного суда от 27 сентября 2012 года о закрытии административного дела. Этот протест направлен для рассмотрения в апелляционный суд Тернопольской области.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября внефракционный депутат Тернопольского областного совета С.Барна повесил на фасад областной прокуратуры сине-желтый и красно-черный флаги. Как объяснил сам депутат, таким образом он выразил свой протест на требование областной прокуратуры снять красно-черный флаг с админздания областного совета, в котором работают аппараты облсовета и структурные подразделения облгосадминистрации.

Для того чтобы установить два флага во флагштоки, которые расположены на уровне второго этажа, С.Барне пришлось воспользоваться лестницей.

В начале сентября областная прокуратура обратилась к председателю облсовета Алексею Кайде с требованием снять со здания облсовета красно-черный флаг, который был вывешен митингующими 5 июля в знак протеста против принятия языкового закона.

А.Кайда после получения письма из прокуратуры заявил, что красно-черный флаг стал символом национальной революции.

20 сентября прокурор Тернопольской области Иван Мельничук подал рапорт об отставке, который был удовлетворен генеральным прокурором Виктором Пшонкой.

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