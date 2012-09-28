Янукович до конца года слетает к Путину
21:41, 28 сентября 2012Политика
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Государственный визит в Россию президента Украины Виктора Януковича запланирован до конца 2012 года.
Азаров поделился новостью
Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава правительства Украины Николай Азаров.
Он назвал переговоры двух глав правительств очень важными.
"В этом году запланирован госвизит нашего президента, - сказал Азаров. - И нужно его проработать". Передают РИА «Новости».
Кроме того, премьер Украины подчеркнул необходимость поручить секретарям согласовать дату 10-го заседания российско-украинского комитета по экономическому сотрудничеству. "Помните, мы с вами договаривались на ноябрь-декабрь? Пришло время определиться точно", - отметил Азаров.
В свою очередь Медведев поблагодарил Азарова за организацию встречи и саммита глав правительств СНГ.
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