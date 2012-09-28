Гарантирует ли присутствие наблюдателей прозрачность выборов? - круглый стол в Институте Горшенина

2 октября (вторник) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему:

«ГАРАНТИРУЕТ ЛИ ПРИСУТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ?»

Во время круглого стола будут презентованы результаты сравнительного исследования французского института Sciences-Po «НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ СО СТОРОНЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Сравнительный анализ существующих стандартов и методологий оценок избирательных систем и прозрачности выборов.

2. Оценка украинского законодательства, позволяющего международным наблюдателям осуществлять мониторинг избирательного процесса с точки зрения европейских правовых стандартов.

3. Сможет ли Украина обеспечить необходимые условия для работы международных наблюдателей?

4. Влияет ли присутствие международных наблюдателей на ход проведения выборов?

Участники круглого стола:

1. БЕРНАР ОУЭН, политолог, генеральный секретарь Центра сравнительных исследований выборов, Университет Пантеон-Ассас Париж II

2. КРИСТИНА ВИЛЬФОР, директор украинского представительства Национального демократического института международных отношений США

3. ВЛАДИСЛАВ ЗАБАРСКИЙ, народный депутат Украины, Глава подкомитета по вопросам гражданского законодательства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики

4. АЛЕКСЕЙ ЛОГВИНЕНКО, народный депутат Украины, член политической партии «Украина – Вперед!»

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Воровского, 4