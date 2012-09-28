В следующем году будет снят фильм «В бой снова идут одни старики»

Творческие встречи проходят при поддержке оппозиционного депутата Александра Третьякова, сообщает пресс-служба депутата.

В творческих встречах принимают участие известные актеры, снимавшиеся в культовом фильме Леонида Быкова: Вилорий Пащенко (лейтенант Воробьев), Александр Немченко (Иван Федорович), Алим Федоринский (Алябьев), Вано Янтбелидзе (Вано) и Рустам Сагдуллаев (Ромео).

Вилорий Пащенко сообщил о планах к 40-летию знаменитого фильма в 2013 году снять фильм «В бой снова идут одни старики». Продюсировать эту картину предварительно дал согласие Александр Третьяков.

Следующая встреча актеров с киевлянами состоится 29 сентября в 18.00 по адресу Святошинский район, массив Новобеличи, ул. Клавдиевская, 23/15.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.