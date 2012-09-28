Азаров убеждает Европу, что Украина туда еще стремится

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, во время встречи, которая состоялась в четверг, Н.Азаров отметил: «Мы искренне настроены на сотрудничество и реализацию стратегических документов между Украиной и Европейским Союзом. Это, в первую очередь, касается соглашений о политической ассоциации, зоне свободной торговли, безвизовом режиме. То есть, того глобального документа, над которым мы работали достаточно долго и пошли на серьезные компромиссы».

Глава правительства добавил, что Европейский Союз для Украины является важным торговым партнером, объем товарооборота с которым составляет почти 30%. При этом он выразил заинтересованность в росте товарооборота. «На это направлена зона свободной торговли, и все наши усилия по реализации благоприятного торгового климата между нашими странами», - отметил Н.Азаров.

Премьер-министр также подчеркнул, что Украина рассчитывает на вливание европейских инвестиций в экономику Украины. По его словам, для создания благоприятного климата в Украине правительство приняло ряд решений, связанных с дерегуляцией, уменьшением административного давления на бизнес, снижением налогов и др.