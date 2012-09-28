Дело пророссийского активиста, оскорбившего крымских татар, вернулось в суд

Центральный районный суд Симферополя в июле приговорил его за разжигание межнациональной розни к 2,5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год, а также с запретом заниматься политической деятельностью в течение 3 лет.

Об этом УНИАН сообщил координатор Народного фронта "Севастополь-Крым-Россия" Валерий Подъячий.

По его словам, коллегия судей удовлетворила апелляцию адвоката В.Тюнина Жана Запруты частично. Юрист требовал отменить приговор в отношении В.Тюнина и оправдать своего подзащитного, однако суд апелляционной инстанции направил дело на повторное судебное рассмотрение, согласившись с Ж.Запрутой в том, что имели место односторонность и неполнота судебного следствия.

Как сообщал УНИАН, В.Тюнин обвинялся по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности или религиозных убеждений) за высказывания на пикетах в июле 2010 года в Симферополе на улице Ялтинской, 22 (место строительства соборной мечети) и возле Представительства Президента Украины в Крыму. По версии прокуратуры, он оскорбил национальные чувства крымских татар.