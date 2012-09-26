Оппозиция заявляет, что ее не допускают к формированию УИК на Волыни

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной оппозиции “Батькивщина”.

В частности, отмечается в сообщении, сегодня провластным большинством было сорвано заседание ОИК №19 в городе Владимир-Волынский, на котором должны были быть утверждены списки членов участковых избирательных комиссий.

Требование представителя ОО «Батькивщина» Галины Рокицкой показать ей представление кандидатур в состав УИК было просто проигнорировано. Вместо этого члены ОИК, которые представляют Партию регионов и ее сателлитов, по неизвестным причинам покинули зал заседания.

«В представлении списков кандидатур от партий в состав УИК после проведения жеребьевки есть существенные изменения. Создается впечатление, что списки просто переделали и не хотят нам их показать», - сообщила Г.Рокицкая. В “Батькивщине” утверждают, что такого же мнения придерживаются и представители других оппозиционных партий в ОИК.

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«Ознакомиться с документами представители оппозиционных партий не имели возможности. Сначала им объяснили, что не работает сервер. Хотя, как выяснилось впоследствии, никаких технических неполадок не было. Когда продолжится сегодня заседание ОИК – в настоящее время неизвестно», - отметила член ОИК №19 от «Батькивщины».

Представители оппозиции вместе с международными наблюдателями и общественной организацией «Опора» фиксируют все нарушения, которые происходят в ОИК №19.

В оппозиции напомнили, что ранее суд отказал в иске представителям «Батькивщины» о многочисленных нарушениях, которые были зафиксированы в этом же избирательном округе во время жеребьевки. Данное решение представители оппозиции обжалуют во Львовском апелляционном суде.