Профессор Гарварда: Всего 5 шагов сделают из Украины Канаду Центральной Европы
Гарвардский профессор, специалист по экономической истории Нил Фергюсон назвал шаги, необходимые для того, чтобы Украина смогла стать Канадой Центральной Европы.
Об этом он заявил в интервьюForbes.ua.
В частности, Н.Фергюсон убежден, что Украине для продвижения вперед необходимо использовать опыт Европейского Союза. «Сформулирую это так, сказал экономист. - Посмотрите на Южную Корею и Гану. В 1950-1960-х годах Южная Корея была такой же бедной страной, как и африканские страны, та же Гана, к примеру. Но Южная Корея выбрала ставку на сильные институты, а Гана – нет. Спустя 50 лет первая входит в число сильнейших стран ОЭСР, а вторая – до сих пор влачит жалкое существование».
По мнению Н.Фергюсона, «если в стране не работают законы, царит коррупция, кумовство, отсутствует защита прав собственности, – в этих условиях экономический рост всегда будет очень низким, если не нулевым. Другими словами, для того, чтобы страна развивалась, ей нужны хорошо работающие государственные институты. А зачем вам выдумывать свой велосипед и самим нащупывать, что работает хорошо, а что – плохо, если вот он, стоит под боком, уже работающий – бери, да пользуйся. Я имею в виду ту систему институционального устройства, которая существует в ЕС. Украина может просто «скопировать» ее в процессе евроинтеграции».
Кроме того, по его мнению, задача власти – увеличивать количество людей, владеющих собственностью, увеличивать количество представителей среднего класса.
«Если у вас есть собственность, вы хотите быть уверены, что у вас ее не заберут, и становитесь гораздо более активны в отстаивании своих прав. В той же Англии процесс становления демократии не произошел за одну ночь. К XVII столетию здесь появилось достаточное количество людей, которые владели собственностью – и которые хотели ее защитить. Они и стали поборниками прозрачных правил игры и демократического процесса. И вот здесь, на мой взгляд, кроется одна из причин проблем. Как много обычных людей в Украине владеют акциями, долями в украинских компаниях ? Я думаю, очень мало. Поэтому одна из главных задач власти – это увеличивать количество людей, владеющих собственностью, увеличивать количество буржуа, представителей среднего класса», - сказал Н.Фергюсон.
Кроме того, он посоветовал украинским политикам, многие из которых – олигархи, «понять одну простую вещь. Они считают, что хорошо зарабатывают сейчас? Они заблуждаются. В мировом масштабе они зарабатывают еще очень мало. Если они хотят сидеть за одним столом с самыми влиятельными людьми этого мира, с теми, кто действительно правит бал в мировой экономике, – то выход у них только один: либерализировать экономику. В этом, кстати, основное отличие американцев – они сразу претендуют на большую часть этого пирога, и поэтому строят свою работу так, чтобы перед ними не возникало преград – таких, какие сейчас стоят перед большинством украинских бизнесменов».
По мнению Н.Фергюсона, «возможности Украины просто невероятны. Она имеет шанс стать Канадой вашего региона, богатой страной с огромным культурным потенциалом и продуктивным населением. Но пока Киев ближе к Аргентине. Аргентина была богатой страной, с фантастическими ресурсами. Но эта страна была откинута назад плохим государственным управлением, неправильными решениями политиков. Решениями, которые привели к инфляции, дефолту, вопиющей коррупции».
Экономист отмечает: «если украинские политики готовы довольствоваться крошечным куском огромного мирового пирога, то могут продолжать в том же духе. Действительно большой, глобальный бизнес никогда не захочет пожать им руку».
При этом Н.Фергюсон назвал «пять вещей, которые можно реализовать уже на этой неделе, и которые позволят нарастить темпы роста ВВП до 10% уже в следующем году. Всего пять несложных шагов, которые в момент дадут стимул для огромного роста экономической активности в Украине».
«Первый – радикальная налоговая реформа, которая позволит упростить налоги и внедрить одинаковую ставку налогов для всех, без каких-либо преференций.
Второй – радикальная реформа рынка земли и предоставление право собственности на нее.
Третий – отделение судебной власти от исполнительной, выбор судей пожизненно и предоставление им полной независимости от любого влияния извне.
Четвертый – провозглашение членства в ЕС безальтернативной целью правительства и разработка детального плана, как полностью адаптировать систему управления страной к европейским стандартам, скажем, к 2017 году. Назовем это стратегией «Евро-2017».
И пятый – полная свобода прессы и ликвидация любого контроля за ней со стороны государства. Работа медиа – в том, чтобы делать публичными факты коррупции, махинаций и т.д. Это позволяет значительно улучшить эффективность работы госорганов, да и криминальную ситуацию в государстве».