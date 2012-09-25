Профессор Гарварда: Всего 5 шагов сделают из Украины Канаду Центральной Европы

Об этом он заявил в интервьюForbes.ua.

В частности, Н.Фергюсон убежден, что Украине для продвижения вперед необходимо использовать опыт Европейского Союза. «Сформулирую это так, сказал экономист. - Посмотрите на Южную Корею и Гану. В 1950-1960-х годах Южная Корея была такой же бедной страной, как и африканские страны, та же Гана, к примеру. Но Южная Корея выбрала ставку на сильные институты, а Гана – нет. Спустя 50 лет первая входит в число сильнейших стран ОЭСР, а вторая – до сих пор влачит жалкое существование».

По мнению Н.Фергюсона, «если в стране не работают законы, царит коррупция, кумовство, отсутствует защита прав собственности, – в этих условиях экономический рост всегда будет очень низким, если не нулевым. Другими словами, для того, чтобы страна развивалась, ей нужны хорошо работающие государственные институты. А зачем вам выдумывать свой велосипед и самим нащупывать, что работает хорошо, а что – плохо, если вот он, стоит под боком, уже работающий – бери, да пользуйся. Я имею в виду ту систему институционального устройства, которая существует в ЕС. Украина может просто «скопировать» ее в процессе евроинтеграции».

Кроме того, по его мнению, задача власти – увеличивать количество людей, владеющих собственностью, увеличивать количество представителей среднего класса.

«Если у вас есть собственность, вы хотите быть уверены, что у вас ее не заберут, и становитесь гораздо более активны в отстаивании своих прав. В той же Англии процесс становления демократии не произошел за одну ночь. К XVII столетию здесь появилось достаточное количество людей, которые владели собственностью – и которые хотели ее защитить. Они и стали поборниками прозрачных правил игры и демократического процесса. И вот здесь, на мой взгляд, кроется одна из причин проблем. Как много обычных людей в Украине владеют акциями, долями в украинских компаниях ? Я думаю, очень мало. Поэтому одна из главных задач власти – это увеличивать количество людей, владеющих собственностью, увеличивать количество буржуа, представителей среднего класса», - сказал Н.Фергюсон.

Кроме того, он посоветовал украинским политикам, многие из которых – олигархи, «понять одну простую вещь. Они считают, что хорошо зарабатывают сейчас? Они заблуждаются. В мировом масштабе они зарабатывают еще очень мало. Если они хотят сидеть за одним столом с самыми влиятельными людьми этого мира, с теми, кто действительно правит бал в мировой экономике, – то выход у них только один: либерализировать экономику. В этом, кстати, основное отличие американцев – они сразу претендуют на большую часть этого пирога, и поэтому строят свою работу так, чтобы перед ними не возникало преград – таких, какие сейчас стоят перед большинством украинских бизнесменов».

По мнению Н.Фергюсона, «возможности Украины просто невероятны. Она имеет шанс стать Канадой вашего региона, богатой страной с огромным культурным потенциалом и продуктивным населением. Но пока Киев ближе к Аргентине. Аргентина была богатой страной, с фантастическими ресурсами. Но эта страна была откинута назад плохим государственным управлением, неправильными решениями политиков. Решениями, которые привели к инфляции, дефолту, вопиющей коррупции».

Экономист отмечает: «если украинские политики готовы довольствоваться крошечным куском огромного мирового пирога, то могут продолжать в том же духе. Действительно большой, глобальный бизнес никогда не захочет пожать им руку».

При этом Н.Фергюсон назвал «пять вещей, которые можно реализовать уже на этой неделе, и которые позволят нарастить темпы роста ВВП до 10% уже в следующем году. Всего пять несложных шагов, которые в момент дадут стимул для огромного роста экономической активности в Украине».

«Первый – радикальная налоговая реформа, которая позволит упростить налоги и внедрить одинаковую ставку налогов для всех, без каких-либо преференций.

Второй – радикальная реформа рынка земли и предоставление право собственности на нее.

Третий – отделение судебной власти от исполнительной, выбор судей пожизненно и предоставление им полной независимости от любого влияния извне.

Четвертый – провозглашение членства в ЕС безальтернативной целью правительства и разработка детального плана, как полностью адаптировать систему управления страной к европейским стандартам, скажем, к 2017 году. Назовем это стратегией «Евро-2017».

И пятый – полная свобода прессы и ликвидация любого контроля за ней со стороны государства. Работа медиа – в том, чтобы делать публичными факты коррупции, махинаций и т.д. Это позволяет значительно улучшить эффективность работы госорганов, да и криминальную ситуацию в государстве».