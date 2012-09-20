Коморовский привел Януковичу аргумент в пользу западного вектора

Президент отметил безальтернативность европейской интеграции Украины. Однако относительно экономической составляющей, то, по его мнению, Украина должна учитывать, что товарооборот с ЕС и СНГ у нее приблизительно одинаковый – на уровне 60 млрд с одной и с другой стороны.

«Сегодня речь может идти только об экономической интеграции, и все интеграционные процессы в мире для нас очень интересны, в том числе и Таможенный союз», - сказал Президент Украины.

Также он отметил, что Украину интересует экономическая интеграция со странами ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в которую входят 10 государств) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«Мы ищем различные возможности, как развивать товарооборот со всеми странами и объединениями», - сказал В.Янукович.

Он выразил удовлетворение, что наконец подписано и ратифицировано Соглашение о зоне свободной торговли с СНГ, отметив, что на очереди - создание ЗСТ с ЕС.

В то же время Б.Коморовский выразил мнение, что Украина должна выбрать лишь один вектор, поскольку в разных направлениях интегрироваться невозможно.

Он заметил, что для Украины, по его мнению, лучшим является западный вариант, который дает возможность для развития.

По его мнению, здесь достаточно посмотреть на статистику, в частности на то, что Польша, которая выбрала западный сценарий, втрое опережает Украину по ВВП.