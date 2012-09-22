СМИ: ПР утверждает, что украинский язык не даст детям вырасти грамотными (видео)
18:01, 22 сентября 2012Политика
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Партия регионов рекламирует себя в Крыму, используя для этого противопоставления украинского и русского языков, мол дети, которые ходят в украинские садики, никогда не вырастут грамотными.
Видеоролик транслируется на государственном телевидении Крыма, пишет ТСН.
Героиня ролика жалуется на то, что ее ребенок смешивает слова из обоих языков. Она волнуется, что ее ребенок вырастет безграмотным.
"Мой сыночек половину слов говорит на украинском, половину - на русском. Вообще не понятно на каком языке он после этого садика учиться будет. Дома все же на русском. Так он грамотным никогда не станет", - заключает женщина из ролика.
Как сообщал УНИАН, ранее в Крыму появились билборды ПР с лозунгом "Русский язык - от регионального до второго государственного".
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