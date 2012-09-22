СМИ: ПР утверждает, что украинский язык не даст детям вырасти грамотными (видео)

Видеоролик транслируется на государственном телевидении Крыма, пишет ТСН.

Героиня ролика жалуется на то, что ее ребенок смешивает слова из обоих языков. Она волнуется, что ее ребенок вырастет безграмотным.

"Мой сыночек половину слов говорит на украинском, половину - на русском. Вообще не понятно на каком языке он после этого садика учиться будет. Дома все же на русском. Так он грамотным никогда не станет", - заключает женщина из ролика.

Как сообщал УНИАН, ранее в Крыму появились билборды ПР с лозунгом "Русский язык - от регионального до второго государственного".