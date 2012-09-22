Наблюдатели ПАСЕ призвали украинских журналистов быть отважными

Об этом говорится в заявлении делегации, текст которого передан УНИАН.

“Предстоящие парламентские выборы в Украине станут лакмусовой бумажкой верности Украины демократическим принципам на пути к дальнейшей европейской интеграции”, - говорится в заявлении.

В своем заявлении делегация, в частности, призвала к усилению плюрализма в средствах массовой информации в предвыборный период, настаивая на равном доступе к СМИ всех политических партий.

“Делегация призывает украинских журналистов быть отважными и честными в своей работе и противостоять любому проявлению самоцензуры ради служения значительному общественному интересу. В этом контексте она выражает большую озабоченность по поводу проекта закона об усилении ответственности за посягательство на честь и достоинство человека и решительно призывает парламент принять во внимание мнение экспертов Совета Европы в отношении проекта закона до его окончательного принятия”, - отметили члены делегации ПАСЕ.

В документе делегация также приветствует то, что впервые все украинские наблюдатели смогут наблюдать за голосованием и подсчетом голосов.

Вместе с тем в заявлении отмечается, что предвыборный период был омрачен лишением свободы бывших членов правительства и лидеров оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, которые не в состоянии принимать участие в выборах.

“Делегация разделяет обеспокоенность, выраженную Ассамблеей, относительно хода судебных процессов и заключения этих лиц, и поддерживает призыв Ассамблеи освободить их до дня выборов, используя все правовые средства. В то же время, этот вопрос не должен быть использован как повод для делегитимизации выборов еще до того, как они состоятся. Выборы следует оценивать по всем элементам, влияющим на весь избирательный процесс”, - отмечается в заявлении.

Члены делегации ПАСЕ также выразили обеспокоенность олигархизацией политики Украины и слиянием политических и экономических интересов.

“Делегация призвала государственные органы и участников выборов воздерживаться от злоупотребления административным ресурсом, а также частными средствами, с целью манипулирования избирательным процессом и искажения волеизъявления народа. Она призвала политиков попробовать заниматься решением проблем, а также поставить общественные интересы выше своих собственных, чтобы принять меры для преодоления существенного недоверия значительного количества избирателей к политическим процессам и институтам”, - говорится в заявлении.

Делегация также призвала власть и всех участников избирательного процесса приложить усилия для обеспечения того, чтобы предстоящие выборы прошли при полном уважении к демократическим принципам и к обязательствам страны перед Советом Европы.

Делегация в полном составе из 40 членов Ассамблеи вернется в страну, чтобы наблюдать за ходом голосования, вместе с другими международными наблюдателями, прежде чем дать общую окончательную оценку.