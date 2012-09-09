В Днепропетровске появились бронзовые Брежнев, Щербицкий и Кучма

Сегодня в Днепропетровске председатель облгосадминистрации Александр Вилкул и мэр города Иван Куличенко открыли новую площадь - имени 80-летия Днепропетровской области, стоимость сооружения которой составляет около 2 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади, расположенной неподалёку от здания ОГА и облсовета, установлено 8 стелл, на которых размещено 47 бронзовых изображений. Это, в частности, 27 мемориальных досок о знаковых исторических событиях Днепропетровской области и 15 барельефов выдающихся личностей, которые прославили регион на весь мир.

«Площадь увековечивает выдающихся людей Днепропетровской области и примечательные события в развитии региона, повлиявшие на ход истории Украины и Европы. Это образец для подражания новым поколением», - отметил во время торжественного открытия А.Вилкул.

Мемориальная аллея открывается бронзовыми барельефами выдающемуся кошевому атаману Ивану Сирку и известному исследователю истории запорожского казачества Дмитрию Яворницкому, а также первому примечательному событию в истории края – получению в 1648 году Богданом Хмельницким на Микитинской Сечи (Никополь) гетманской булавы. На одной из стелл рядом размещены барельефы Леониду Брежневу и Владимиру Щербицкому. Также на стеллах увековечена память бывших губернаторов Екатеринославской губернии – Михаила Родзянко (председателя госдумы Российской империи ІІІ и ІV созывов), Ивана Синельникова и Андрея Фабра. Также установлены бронзовые барельефы писателю Олесю Гончару, бывшему директору «Южмаша» Александру Макарову и конструктору космических аппаратов Михаилу Янгелю. Завершает аллею выдающихся деятелей Днепропетровщины экс-президент Украины Леонид Кучма.

Как сообщил журналистам председатель Днепропетровской организации Национального союза художников Украины Василий Мирошниченко, над созданием бронзовых барельефов и мемориальных досок работали 9 скульпторов из Днепропетровска, Днепродзержинска, Киева и Харькова. Отливали изображения во Львове. На создание бронзовых барельефов и памятных досок израсходовано 2,5 тонны бронзы.

Площадь имени 80-летия Днепропетровской области соединена с Парком культуры и отдыха имени Лазаря Глобы новой длинной лестницей.

На площади также построен новый фонтан, а за неделю будут установлены скамейки для отдыха.