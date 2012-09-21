Кандидату в депутаты зеленкой повредили глаза

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, «19 сентября около 18 часов оператору службы «102» поступила информация от 51-летнего кандидата в депутаты одной из политических сил о том, что неизвестные лица выплеснули на него жидкость, похожую на зеленку».

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского райотдела города Харькова. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина был доставлен в областную офтальмологическую больницу.

В ходе проверки установлено, что «двое неизвестных из хулиганских побуждений облили кандидата в депутаты веществом зеленого цвета. С места происшествия работниками милиции изъяты вещественные доказательства».

Следственным отделом Киевского райотдела г. Харькова возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Работниками милиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление, говорится в сообщении.

Как передавал УНИАН, 19 сентября в Харькове неизвестные облили зеленкой кандидата в народные депутаты Украины по мажоритарному округу № 169 от Объединенной оппозиции «Батькивщина» А.Кирша. Врачи констатировали у потерпевшего повреждение роговицы глаз.