Бильдт: ЕС определит будущее отношений с Украиной после выборов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом К.Бильдт заявил сегодня, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Этот вопрос будет в повестке дня Совета иностранных дел в ноябре”, - сказал министр.

К.Бильдт отметил, что в конце прошлой недели, находясь в Украине, он вместе с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле и председателем Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Элмаром Броком, передали “сильное послание” Президенту Украины Виктору Януковичу о том, что Европа ожидает честных и свободных выборов.

“Конечно, трудно назвать выборы абсолютно свободными и честными, когда отдельные лидеры оппозиции находятся в заключении”, - добавил К.Бильдт.

Он еще раз подчеркнул, что сами выборы, а также то, каким образом они будут проведены, повлияют на дальнейшие отношения ЕС и Украины.