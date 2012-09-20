Бильдт: ЕС определит будущее отношений с Украиной после выборов
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт сообщил, что Европейский Союз определит будущее отношений с Украиной после парламентских выборов, которые должны состояться 28 октября.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом К.Бильдт заявил сегодня, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.
“Этот вопрос будет в повестке дня Совета иностранных дел в ноябре”, - сказал министр.
К.Бильдт отметил, что в конце прошлой недели, находясь в Украине, он вместе с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле и председателем Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Элмаром Броком, передали “сильное послание” Президенту Украины Виктору Януковичу о том, что Европа ожидает честных и свободных выборов.
“Конечно, трудно назвать выборы абсолютно свободными и честными, когда отдельные лидеры оппозиции находятся в заключении”, - добавил К.Бильдт.
Он еще раз подчеркнул, что сами выборы, а также то, каким образом они будут проведены, повлияют на дальнейшие отношения ЕС и Украины.