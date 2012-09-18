ВР урезала полномочия прокуроров

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам усовершенствования деятельности прокуратуры».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 261 из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в 18 законодательных актов Украины, которыми усовершенствованы положения действующего законодательства Украины, регулирующие статус органов прокуратуры и порядок реализации предоставленных им законом полномочий.

В частности, внесены изменения в Закон "О прокуратуре", процессуальные кодексы и отдельные законы Украины, которыми:

- отменены полномочия прокурора относительно издания обязательных для исполнения актов прокурорского реагирования;

- установлен единый акт прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона в виде представления, внесение которого не влечет за собой остановки действия нормативно-правовых актов, прекращения определенной деятельности, необходимости совершения действий или безусловного устранения нарушений, которые, по мнению прокурора, имели место;

- запрещено прокурору осуществлять полномочия в рамках надзора за соблюдением и применением законов (кроме тех, которые направлены на установление наличия нарушений) без назначения прокурорской проверки, которая может осуществляться только после вынесения постановления, в котором отмечаются основания, свидетельствующие о возможных нарушениях законности, а также обосновывается необходимость совершения прокурором конкретных действий. Копия постановления обязательно должна предоставляться лицу, на права и свободы которого может повлиять проведение прокурорской проверки;

- запрещено проведение прокурорской проверки по заявлениям физических и юридических лиц (кроме тех, которые содержат сообщение о преступлении) до их предварительного рассмотрения компетентными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления или же непринятия ими в установленные сроки решений по этим вопросам.

Этим законом предусмотрена также отмена института военных прокуроров.