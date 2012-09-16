Во Владимирском соборе состоялась панихида по погибшим журналистам

Как передает Радио Свобода, на панихиду собрались больше сотни людей.

За годы независимости из-за профессиональной деятельности погибли 64 журналиста.

Председатель Независимого медиа-профсоюза Украины Юрий Луканов отметил, что молебен памяти по погибшим журналистам традиционно проходит по инициативе профсоюза.

«Самая громкая фигура в этот день – Георгий Гонгадзе, который раздражал властей и с ним расправились. Это – наиболее трагическая история со всех смертей. После него это не остановилось. К сожалению, времена такие конфликтные, я бы хотел ошибаться, но боюсь, что этот список будет дополнен», – сказал Ю.Луканов.

Вечером на Майдане Независимости журналисты зажгут свечи и минутой молчания почтят память основателя «Украинской правды» Г.Гонгадзе. Он исчез 16 сентября 2000 года.