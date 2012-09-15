Милиция утверждает, что не била активистку, агитировавшую против регионала

Киевская милиция заверяет, что не применяла неразрешенных методов влияния, в том числе физического, в отношении активистки гражданского движения «Відсіч», которая раздавала листовки против одного из кандидатов от Партии регионов в Соломенском районе столицы.

Об этом говорится в сообщении Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в милицейском главке, сегодня в 10.38 в Соломенское райуправления столичной милиции по спецлинии 102 поступило сообщение, что возле станции метро «Политехнический институт» распространяются агитационные материалы против Партии регионов. По указанному адресу прибыла группа работников райуправления во главе с его руководством.

На месте было установлено, что 20 активистов гражданского движения «Відсіч», двигаясь по переулку Политехническому от ст. м. «Политехнический институт» в сторону улицы Борщаговской, действительно распространялись агитационные листовки, содержание которых составляет призывы не голосовать за Партию регионов.

В ходе отработки вызова работниками райуправления предложено проехать в помещению 4-го ТИМ райуправления для предоставления объяснений трем активистам «Відсічі». Однако от каких-либо объяснений они отказались.

"Никаких мер физического влияния в отношении представителей движения «Відсіч» не осуществлялось", - отметили в ОСО, заметив, что теперь проводится последующая проверка относительно источника происхождения листовок и законности проведения акции с их распространением.