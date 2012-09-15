Контрабандист вез в Россию две старинные книги

Как сообщили пресс-центре Управления СБУ в Донецкой области, вступил в силу приговор Амвросиевского районного суда Донецкой области в отношении местного жителя, который пытался незаконно вывезти из Украины старинные предметы.

В сообщении напомнили, что на территории поста «Успенка» во время таможенного досмотра автобуса «Донецк-Ростов» сотрудники СБУ выявили у одного из пассажиров два раритетных издания: одно спрятанное в сумке с личными вещами, другое – под одеждой на теле. Экспертизой было установлено, что изъятые книги – «Октоих, сиречь, Осмогласник» 1818 года (издание является памятником печати) и «Всеобщая история» 1894 года (первое русскоязычное прижизненное издание немецкого историка Оскара Йегера) – представляют культурную ценность. Кроме того, в вещах контрабандиста обнаружили орден и пять медалей Великой Отечественной войны, а также 24 монеты времен царской России.

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Указанные предметы контрабандист вывозил для продажи знакомому российскому коллекционеру.

Приговором суда злоумышленник признан виновным по ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, ему предъявлено наказание – лишение свободы на 3 года с испытательным сроком 2 года.

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