Контрабандист ртути получил три года

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Донецкой области, вступил в силу приговор Амвросиевского районного суда в отношении 55-летнего гражданина Украины, пытавшегося незаконно переместить в Россию 1,5 кг ртути.

В октябре 2011 года сотрудники СБУ совместно с таможенниками задержали злоумышленника в международном пропускном пункте «Успенка» Восточной таможни. Ртуть контрабандист поместил в медицинскую клизму и спрятал под одеждой.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишением свободы сроком 3 года 1 месяц.