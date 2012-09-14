В Чехии запретили крепкий алкоголь

О запрете сообщил министр здравоохранения Чехии Леош Гегер в пятницу поздно вечером.

"Запрет начинает действовать немедленно с момента объявления в средствах массовой информации", - сказал Гегер, уточнив, что запрет может продлиться несколько недель.

Это решение касается продажи алкоголя крепостью свыше 20 градусов во всех магазинах и торговых сетях, барах, кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания, а также в гостиницах. Запрещена продажа спиртного через интернет. Ранее в среду был введен запрет на продажу в розлив алкоголя крепостью свыше 30 градусов.

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Гегер отметил, что власти Чехии осознают жесткость решения. "Только такое решение может дать нам гарантию, что не будет увеличиваться число жертв", - цитирует РИА "Новости".

Как сообщалось, в течение недели в Чехии из-за отравления алкоголем, содержащим метиловый спирт, погибли почти 20 человек. Этот случай стал крупнейшим массовым отравлением спиртным в Чехии за последние 30 лет.