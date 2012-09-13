Охранники не пускают адвоката Плахотнюка к Тимошенко

Об этом УНИАН сообщил сам А.Плахотнюк.

“Я стою перед дверью почти час, и меня не пускают, при этом причин не называют”, - сказал А.Плахотнюк.

По словам адвоката, в данное время он может общаться лишь с охранниками, которые говорят, что ничего не знают.

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“Когда я прошу позвать кого-нибудь из руководства, то ко мне отказываются выходить и отказываются объяснять, в чем дело”, - сказал А.Плахотнюк.

При этом адвокат отметил, что до обеда его пустили к подзащитной, и когда он покидал больницу, то предупредил, что вернется в 14.00. “Но сейчас меня уже не пускают... Есть такое подозрение, что что-то там сейчас происходит, о чем я не должен знать. Что это может быть, я даже не хочу предполагать. Иначе меня бы пропустили”, - добавил адвокат.