Балога хочет избавиться от министерского кресла

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Моя сегодняшняя работа на должности министра МЧС подходит к концу. В моральном плане она была довольно обременительной. Ибо вопрос, как вы поняли, не в должности, а в том, на сколько ты полезен обществу, для которого работаешь, где вырос, где больше имеешь обязанностей", - написал Виктор Балога.

"Чтобы не вдаваться в подробности, скажу: счастлив, что каденция завершается. Хочу поскорее получить штамп в своей трудовой книжке, где будет написано «уволен в связи с переходом на другую работу» или «по собственному желанию», - отметил министр и добавил, что это для него сегодня "вопрос номер один".