Милиция ликвидировала нелегальную АЗС

Как сообщил УНИАН отдел связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, работу АЗС организовали двое молодых людей в возрасте до 30 лет.

На 65-ом километре трассы «Луганск-Новоайдар» в лесопосадке была обустроена постоянная точка по реализации дизельного топлива. Цена на этой подпольной АЗС была ниже существующей на сегодняшний день на официальных заправках. Проезжая мимо этого места автомобилист мог увидеть на обочине небольшой фанерный щит, рекламирующий дешевое дизельное топливо, а ниже стрелка, указывавшая, в каком направлении ехать. Так, свернув с дороги, любой желающий попадал на подпольную заправку.

Правоохранители выяснили, что база накопления горючего находилась в гараже в городе Счастье. В одном из его боксов и находилась основная база, где хранилось топливо в большой стационарной цистерне. С помощью мощного помпового насоса оно закачивалось в цистерну на колесах. При проверке стало известно, что оба подозреваемые ранее не судимы, и нигде официально не работают. Также выяснилось, что ни один из них не был зарегистрирован как предприниматель.

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В ходе обысков на АЗС было обнаружено и изъято около 1,5 тысячи литров дизельного топлива, автомобильный прицеп, оборудованный под цистерну, 15 канистр объемом 20 литров, а также приспособления, с помощью которого осуществлялась перекачка жидкости (помповые насосы, резиновые шланги, лейки и т.д.). В гараже было изъято из металлических бочек (емкостью по 250 литров) более 7 тонн дизтоплива. По результатам экспертного исследования образцов изъятого дизельного топлива выяснилось, что оно не соответствует действующим в Украине требованиям ГОСТа.

По мнению сотрудников МЧС, хранить такое огромное количество горючего в таких условиях – это значит создать все предпосылки для широкомасштабной техногенной катастрофы. На основании собранных материалов, в отношении «теневиков» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 204 УК Украины (Незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров).