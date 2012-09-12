Адвокат Луценко говорит, что экс-министра пытаются изолировать от защитников

Экс-министра внутренних дел Юрия Луценко пытаются изолировать от защитников.

Об этом сообщил адвокат Игорь Фомин в эфире телеканала ТВi, комментируя тот факт, что профилактическая комиссия Менской колонии рассмотрит на своем заседании поведение Луценко.

"Они попытались первое: изолировать Юрия Луценко от его защитников. Они поставили между нами стекло", - уточнил он.

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Комментируя замечание, что в других странах с осужденными также общаются через стекло, адвокат уточнил: "Никогда между адвокатом и осужденным не бывает стекла. Это между посетителями и осужденным".

"Могут человека приковать, оставить в клетке, но никогда адвокат с клиентом не общается через стекло. Потому что в этом случае общение происходит через телефонный аппарат и автоматически прослушивается. Как я буду с Луценко вообще готовить какие-то документы, когда я вижу его через стекло? ", - уточнил Фомин. "Нарушается понятие адвокатской тайны", - резюмировал он.

Украинская правда