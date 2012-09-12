Министр, которого не пустили к Тимошенко, встретился с ее дочерью

Как сообщает официальный сайт Юлии Тимошенко, об этом К.Бильдт заявил сегодня после встречи с дочерью экс-премьера Евгенией Тимошенко.

"Только что виделись с Евгенией Тимошенко вместе Гуниллой Карлссон (министр Швеции по вопросам международного развития и сотрудничества – УНИАН) и обсуждали ситуацию в Украине, которая вызывает обеспокоенность", - цитирует сайт слова К.Бильдта со ссылкой на его личную страницу в социальной сети Twitter.

Как сообщал УНИАН, К.Бильдт обращался в Министерство иностранных дел Украины относительно возможности проведения встречи с экс-премьер-министром Украины Ю.Тимошенко. Однако, как стало известно сегодня, Государственная пенитенциарная служба не предоставила К.Бильдту разрешения на встречу с экс-премьером.