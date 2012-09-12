США снова заявляют, что Тимошенко должны освободить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт сказал сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы постоянно повторяем, что Тимошенко должна быть освобождена», - подчеркнул посол.

Кроме того, по его словам, США будут делать все возможное, чтобы парламентские выборы в Украине были честными и справедливыми.

В тоже время Д.Теффт отметил, что США имеют очень четкую позицию по поводу избирательного правосудия в Украине.

Посол также отметил, что США постоянно общаются с представителями украинского правительства и выражают свою обеспокоенность по поводу других событий, происходящих в Украине.

«Например, мы очень следим за ситуацией с телекомпанией ТВі», - сказал Д.Теффт.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове.