Конгресс США потребует освобождения Тимошенко и ее министров

Конгрессмен-республиканец Кристофер Смит (штат Нью Джерси) предлагает Палате представителей Конгресса США принять резолюцию по Украине с требованием освобождения политически осужденных экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и других представителей предыдущего правительства Украины.

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, в проекте резолюции, обнародованном на официальном сайте Конгресса США, говорится: "Палата представителей требует от Президента Януковича и правительства Украины прекратить избирательное преследование, освободить Юлию Тимошенко и других высокопоставленных членов предыдущего правительства, которые сейчас находятся за решеткой, и полностью восстановить их политические и гражданские права".

К.Смит считает, что Украина находится на переломном этапе своего развития, а парламентские выборы 28 октября сыграют очень важную роль в демонстрации серьезности выполнения обязательств украинской властью по развитию демократии и уважения прав человека и верховенства права.

"После того, как Виктор Янукович стал Президентом Украины в феврале 2010 года, в Украине наблюдаются серьезные неудачи в ее демократическом развитии, а также концентрация власти в руках Президента и его Партии регионов", - отмечается в проекте резолюции.

Конгрессмен считает необходимым отметить в резолюции политические мотивы преследования Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко, а также отсутствие для них доступа к надлежащей медицинской помощи.

К.Смит также обращает внимание конгрессменов на тот факт, что после осуждения по газовому делу против Ю.Тимошенко возбуждено еще одно, "очень сомнительное, политически мотивированное дело о событиях десятилетней давности, которое ранее уже было закрыто".

По мнению конгрессмена, именно из-за тюремного заключения Ю.Тимошенко и Ю.Луценко международное сообщество не сможет оценить парламентские выборы на соответствие международным демократическим стандартам.

К.Смит также считает целесообразным введение визовых санкций в отношении "украинских чиновников, замешанных в серьезном нарушении прав человека, в антидемократических действиях или коррупции, которая подрывает или наносит вред демократическим институтам в Украине, а также в отношении должностных лиц, которые непосредственно способствовали и участвовали в избирательном преследовании лидеров оппозиции".

В мае 2012 года сенатор США Джеймс Инхоф (штат Оклахома) подготовил свой проект резолюции по Украине, в которой предложил Государственному департаменту ввести визовые ограничения в отношении действующего Президента Украины В.Януковича, генерального прокурора Виктора Пшонки и других должностных лиц, ответственных за тюремное заключение Ю.Тимошенко.

Сенатор также инициировал лишение Украины функций председательства в 2013 году в ОБСЕ, если Ю.Тимошенко не будет освобождена из тюрьмы.