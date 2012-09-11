Адвокат опасается, что приговор Евросуда появится, когда Луценко уже отсидит

Об этом заявил адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона».

«Имеется в виду решение Европейского суда по правам человека относительно нарушения права на справедливый суд. Но у нас пока нет на него оснований. Мы имеем право обратиться туда лишь после того, как будет рассмотрена жалоба судом кассационной инстанции - Высшим специализированным судом», - сказал И.Фомин.

Адвокат отметил, что намного лучше было бы, если бы кассационный суд «принял справедливое решение и исполнил его».

«Есть возможность рассмотреть дело еще в кассационном суде. Это было намного разумнее, чем ждать решения Европейского суда», - сказал он.

По словам И.Фомина, в Евросуде дело могут рассматривать год-два, и пока суд примет решение по делу Ю.Луценко, истечет срок его наказания.