Треть украинцев проголосуют за «партийность» мажоритарщиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

По ее словам, об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено с 10 по 15 августа 2012 года.

По результатам исследования, голосовать в мажоритарном округе за того же кандидата, который будет представлять избранную партию, выявили готовность 34,5% населения. При этом будут принимать партийность к сведению 24,5% респондентов, 20,3% считают, что голосование за кандидата и за партию - вещи не связанные, а 20,7% определенного мнения не имеют.

Больше всего склонны проголосовать за представителя определенной партии избиратели «Батькивщины» (53%), Партии регионов (49%), «Свободы» (48%), КПУ (43%) и меньше всего - «УДАРа» (36%) и Партии Наталии Королевской «Украина - вперед!».

Также И.Бекешкина отметила, что в соответствии с исследованием, основными мотивами при избрании депутатов в мажоритарных округах для населения являются предложения кандидата относительно решения проблем в их городе (селе) - 46,6%, возможности в будущем решать проблемы их округа - 36,3%, опыт предыдущей деятельности - 32,2% и честность кандидата, непричастность к коррупции - 30,7%.

Существуют определенные отличия в мотивации голосования за мажоритарных кандидатов у избирателей разных политических сил: среди избирателей «Свободы» относительно больше весит такой фактор, как предложения кандидата относительно реформ в Украине (42%), а вот личные качества кандидата наиболее важны для избирателей «УДАРа» и партии «Украина - вперед!». Наиболее требовательны к честности и некоррупционности кандидата избиратели КПУ (46%), а меньше всего - Партии регионов (27%).

*** Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 10 по 15 августа 2012 года. Было опрошено 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборе, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос осуществлялся в 132 населенных пунктах (из них 79 городских и 53 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос осуществлен при финансовой поддержке Международного фонда «Возрождение» и программы Матра Посольства Нидерландов в Украине.