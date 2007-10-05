Балога: политсилы не должны навязывать дискуссию, которая может тянуться долго

Секретариат Президента Украины не получал ни одного письма главе государства от блока «Наша Украина – Народная самооборона», о существовании которого сообщили отдельные средства массовой информации и интернет-издания. Об этом заявил руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Официально никаких посланий, посланных «НУ-НС» Президенту Виктору ЮЩЕНКО, сегодня на Банковую не поступало ни по почте, ни по другим каналам», - заявил он.

В то же время В.БАЛОГА отметил, что считает нецелесообразным введение “элементов эпистолярного жанра” в ход консультаций относительно создания большинства в Верховной Раде, которые начали политические силы. «Президент дал четкие ориентиры относительно целей и приоритетов, вокруг которых должен длиться переговорный процесс по формированию коалиции. Более того, глава государства во время визитов в Берлин и Париж дал недвусмысленные комментарии относительно своей позиции по этому сверхважному для государства вопросу. Дальше – дело исключительно за политическими силами, которые добыли в борьбе себе парламентское представительство. Они должны достигнуть четких договоренностей и подать Президенту конкретные предложения, а не навязывать дискуссию, которая может растянуться надолго».

Руководитель президентского Секретариата указал, что глава государства готов анализировать договоренности, наработанные участниками консультаций, при условии их дееспособности и адекватности. «Президент поступит так, как ему велит Конституция. Как только Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина – Народная самооборона» подпишут соглашение о создании крепкого большинства и выдвинут на должность премьер-министра единую кандидатуру – Президент безотлагательно примет эти предложения к рассмотрению. До тех пор все апелляции к главе государства бессодержательны, а, следовательно – и нецелесообразны», – отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня среди СМИ было распространено заявление «Народной самообороны», в котором, в частности, отмечалось, что группа «Народная самооборона» в составе избирательного блока «Наша Украина – Народная самооборона» подтверждает свою принципиальную и неизменную позицию за создание в новоизбранной Верховной Раде VI созыва демократической коалиции в составе Блоков Юлии Тимошенко и НУ-НС.

Члены группы отмечают, что только такая коалиция будет отвечать волеизъявлению избирателей, которые проголосовали за НУ-НС.

Как идет речь в заявлении, все без исключения члены группы «Народная самооборона» подписали письмо к Президенту, в котором выражают свое несогласие с предложением вовлечь Партию регионов в переговоры о создании коалиции в Верховной Раде VI созыва.

Как сообщалось, 3 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил всем политическим силам, которые прошли в парламент, начать консультации относительно формирования коалиции.

4 октября лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что кандидаты в народные депутаты от “Народной самообороны” принципиально выступают за создание демократической коалиции из БЮТ с возможным приобщением Блока Литвина.

В то же время Партия регионов предлагает создать «широкую» коалицию.