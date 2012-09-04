Из-за Тимошенко и Луценко ЦИК не утвердил плакат Батькивщины

Представитель партии "Батькивщина" в Центральной избирательной комиссии Руслан Князевич отказался согласовывать информационные плакаты, которые изготавливаются Центральной избирательной комиссией за счет средств Государственного бюджета Украины и размещаются в помещениях избирательных участков, из-за отсутствия в них информации о выдвинутых партией для участия в выборах экс-премьера премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная. По словам Ж.Усенко-Черной, Р.Князевич настаивает на необходимости изготовление информационных плакатов с размещением фотографий первых пяти кандидатов, выдвинутых партией, а не зарегистрированных ЦИК.

"Предлагается, с учетом заявления представителя партии, принять такое решение: обеспечить изготовление информационного плаката партии "Батькивщина" в многомандатном округе без согласования с представителем партии с размещением имеющихся фотографий Яценюка, Турчинова и Гриценко", - предложила заместитель председателя ЦИК. Однако, это предложение не нашло поддержки при голосовании - его поддержали только 5 членов ЦИК, 7 воздержались и один проголосовал против. После этого голосования член ЦИК Александр Шелестов предложил новый текст решения, согласно которому ЦИК должен обеспечить изготовление информационных плакатов партии "Батькивщина" с размещением фотографий пяти кандидатов, зарегистрированных Центризбиркомом - А.Яценюка, А.Турчинова, А.Гриценко, Вячеслава Кириленко и Григория Немыри.

Усенко-Черная отметила, что согласно закону, информационный плакат является средством ведения предвыборной агитации, поэтому ЦИК не вправе вмешиваться в предвыборную агитацию субъекту избирательного процесса. По ее мнению, в информационном плакате должна присутствовать "пятерка", выдвинута именно политической силой.

"И это не имеет никакого отношения к решению об утверждении формы и текста избирательного бюллетеня в многомандатном избирательном округе", - подчеркнула она.

"Центральная избирательная комиссия все больше и больше с правоприменительного органа превращается в правотворческий орган и позволяет толковать нормы закона. Логика законодательства такая, как выписана в законе. Я не согласовал предложенный проект информационного плаката, ибо содержание информационного плаката, предложенного ЦИК, противоречит ч. 1 ст. 69 Закона о выборах народных депутатов. Мы отказываемся предоставлять другие фотографии", - подчеркнул Р.Князевич. По его мнению, таким способом ЦИК "грубо нарушает нормы закона, согласно которым ЦИК не имеет права вмешиваться в определение первой пятерки, выдвинутой политической силой".

После дискуссии в заседании ЦИК был объявлен перерыв на 10 минут. Зато и после перерыва ЦИК не смогла принять решение по этому вопросу - только трое членов ЦИК поддержали предложение А.Шелестова