В ПАСЕ разочарованы отклонением жалобы Тимошенко

Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, председатель Парламентской ассамблеи Жан-Клод Миньон и содокладчики по Украине Майлис Репс и Мариетта де Пурбе-Лундин выразили глубокое разочарование сегодняшним решением Высшего специализированного суда Украины по гражданским и уголовным делам, который рассматривал кассацию адвокатов экс-премьера.

"Ассамблея неоднократно заявляла, что газовое дело сводится к уголовной ответственности за нормальный политический процесс принятия решений. Учитывая многочисленные вопросы, которые были подняты относительно судебного разбирательства, которые привели к ее осуждению, мы - как и многие другие друзья Украины - ожидали, что кассационный суд примет ее апелляцию", - отметили авторы заявления.

Они напомнили, что Президент Украины Виктор Янукович дал понять содокладчикам ПАСЕ, что он будет готов вмешаться в это дело, если ее кассация будет отклонена судом. «Потому мы призываем, чтобы он сдержал свое слово без промедления для того, чтобы решить вопрос относительно заключения бывших членов правительства. Эти случаи не должны омрачить предстоящие выборы", - подчеркнули авторы заявления.

По приглашению Президента В.Януковича содокладчики ПАСЕ намерены посетить Украину до следующей сессии Ассамблеи, чтобы обсудить возможные политические пути решения этого вопроса в соответствии со стандартами Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Сегодня, 29 августа, Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам признал законным приговор экс-премьеру. Суд постановил, что решения судов низших инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.