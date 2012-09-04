УДАР заявляет о давлении и угрозах

Партия требует от Генеральной прокуратуры и МВД вмешаться в ситуацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, на А.Давиденко оказывается давление со стороны неизвестных лиц. В пятницу, 31 августа, было совершено нападение на коммерческий офис депутата, откуда злоумышленники вынесли документацию и компьютеры. А ночью 3 сентября у А.Давиденко украли автомобиль. А.Давиденко написал соответствующие заявления в милицию.

«УДАР» обратился в ГПУ и МВД с требованием вмешаться в ситуацию, поскольку в адрес кандидата продолжают поступать угрозы от неизвестных лиц и оказывается системное давление.