УДАР заявляет о давлении и угрозах
00:13, 04 сентября 2012Политика
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Партия «УДАР Виталия Кличко» заявляет о давлении и угрозах в адрес депутата Киевсовета, кандидата от партии «УДАР» Алексея Давиденко.
Партия требует от Генеральной прокуратуры и МВД вмешаться в ситуацию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, на А.Давиденко оказывается давление со стороны неизвестных лиц. В пятницу, 31 августа, было совершено нападение на коммерческий офис депутата, откуда злоумышленники вынесли документацию и компьютеры. А ночью 3 сентября у А.Давиденко украли автомобиль. А.Давиденко написал соответствующие заявления в милицию.
«УДАР» обратился в ГПУ и МВД с требованием вмешаться в ситуацию, поскольку в адрес кандидата продолжают поступать угрозы от неизвестных лиц и оказывается системное давление.
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