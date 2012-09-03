Медведев приказал русскому языку наступать

Россия должна занимать «наступательную позицию» в распространении русского языка в мире.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании руководителей представительств и представителей Россотрудничества в Москве.

«Россотрудничество принимает большое внимание распространению русского языка, число курсов русского языка растет и число слушателей растет. Но их по-прежнему не так много, как нам бы хотелось. Не достаточно обеспечивать предложения, нужно способствовать увеличению спроса и занимать более наступательную позицию», - сказал Д.Медведев.

По его мнению, интерес в мире к русскому языку высок, и русский язык остается средством приобщения к достижениям культуры и науки, а также средством межнационального общения.

Д.Медведев подчеркнул, что очень важна работа с российскими соотечественниками за рубежом и с глобальным «Русским миром».

По его словам, речь идет о всесторонней защите прав и интересов этой категории граждан.

«Многие соотечественники искренне и глубоко любят свою историческую Родину, хотят поддерживать с ней связь, готовы в меру сил помогать России и это настрой должен находить отклик и поддержку с нашей стороны», - сказал Д.Медведев.

Кроме того, российский премьер отметил, что Россия должна быть конкурентоспособной на рынке образовательных услуг.