В школе, где учился Янукович, есть ноу-хау

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, реконструкция бывшей школы проводится в рамках национальной программы «Школа будущего».

Первая очередь лицея – это полностью реконструированное здание старой школы, где в каждом классе установлена новая мебель, компьютеры. Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, специальным современным оборудованием. В лицее введен в эксплуатацию новый медицинский блок.

В пресс-службе отметили, что ноу-хау школы – электронная карта школьников, которая позволит им быть на связи с родителями, оплачивать школьные обеды, а родителям - контролировать оценки ребенка.

В рамках запуска второй очереди лицея планируется сдать в эксплуатацию второй корпус школы. Это новое трехэтажное здание, в котором будут размещаться учебные кабинеты украинского языка и литературы, лингафонный кабинет и кабинет зарубежной литературы. В этом корпусе также будут расположены столовая на 100 мест с пищеблоком, библиотека и читальный зал, актовый и спортивный залы.

К 1 октября будет завершено благоустройство школьной территории, строительство стадиона и спортивных площадок - баскетбольной и волейбольной, а также беговой дорожки и теннисного корта.

Выступая на открытии лицея, председатель Донецкой ОГА Андрей Шишацкий подчеркнул: «Очень символично, что одна из старейших школ рабочего города станет современным учебным заведением с профильной ориентацией на востребованные информационные технологии».

По информации «Вестника государственных закупок», летом 2012 год Главное управление капитального строительства Донецкой ОГА по результатам тендера заключило соглашение на продолжение реконструкции школы, в которой учился В.Янукович, на 28,54 млн грн (фирма, выигравшая тендер, должна до конца года провести общестроительные работы в существующих и новых зданиях школы, устроить спортплощадки, вентиляционную фасадную систему). Работы финансируются за счет субвенции из государственного бюджета.