СМИ: Саламатин ввел в заблуждение Януковича относительно контракта с Ираком

Министр обороны Дмитрий Саламатин в письме от 9 августа отрапортовал президенту Виктору Януковичу об урегулировании ситуации вокруг сорванного контракта на поставку в Ирак военной техники. Саламатин сообщил президенту, что с премьер-министром Ирака достигнута договоренность о продлении контракта.

Между тем, документы, имеющиеся в распоряжении ZN.UA, свидетельствуют, что никаких договоренностей с иракским премьером достигнуто не было.

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Издание напоминает, что срок подписанного с Ираком контракта на поставку БТР закончился в марте 2012 года. Контракт остался невыполненным по вине украинской стороны. К лету в Одессу для отгрузки прибыла вторая партия БТР - 62 штуки. Но отгружать военную технику нельзя, закон запрещает - поскольку старый контракт не действует, а нового нет.

Глава "Укрспецэкспорта" Дмитрий Перегудов был вынужден вылететь на переговоры в Ирак.

9 августа Дмитрий Саламатин доложил Виктору Януковичу, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Ирак решил встретиться с министром обороны, чтобы выразить благодарность за активное сотрудничество в военно-технической сфере. Посол Ирака якобы заверил, что «за последние два-три месяца вокруг выполнения украинской-иракского контракта на поставку бронетранспортеров облака развеяны».

Со ссылкой на иракского дипломата, Саламатин письменно информировал Януковича о том, что «премьер-министром Республики Ирак Нури аль Малики был подписан соответствующий правительственный документ о продлении вышеупомянутого контракта».

Между тем, по данным ZN.UA, на момент письменного доклада Януковичу (9 августа) никакого «правительственного документа» не было. Нет его и сейчас. Ни продленного старого контракта, ни подписанного нового - не существует в природе.

ZN.UA удалось добыть один-единственный документ, которым закончился вояж Перегудова в Ирак. Им является «меморандум о взаимопонимании», подписанный не премьером, а всего лишь одним из чиновников военного ведомства. И то этот меморандум датированный 16 августа, хотя Саламатин письменно доложил президенту об «успехах» на иракском направлении неделей ранее, 9 августа. И чтобы только продолжить разговор с Украиной, меморандум требует предоставления Ираку банковских гарантий и гарантий правительства Украины не позднее 23 августа этого года.

ZN.UA доподлинно известно, что в положенный срок никто никаких гарантий Ираку не предоставил.