Региональность русского языка в Донецке обжаловали в суде

20:21, 31 августа 2012
Политика
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Донецкая облорганизация «Всеукраинский комитет защиты прав человека» обжаловала в суде решение Донецкого облсвета о реализации в регионе норм закона «Об основах государственной языковой политики».

Решение Донецкого облсовета обжаловали правозащитники

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель Донецкой областной организации «Всеукраинский комитет защиты прав человека» Евгения Ратникова.

«Наш иск к облсовету принят к рассмотрению. Мы вчера подали, а сегодня суд принял в производство», - сказала правозащитница.

При этом она добавила, что Донецким окружным административным судом «уже вынесено постановление, которое обязывает Донецкий областной совет опубликовать в их официальном издании дату, время и место рассмотрения этого административного дела, исковые требования и все реквизиты акта, который обжалуется».

Е.Ратникова объяснила, что в своем иске общественная организация требует «признать незаконным и недействительным со дня его принятия решение Донецкого облсовета от 16 августа 2012 г. о реализации Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» на территории региона».

По словам правозащитницы, первое заседание суда назначено на 14 сентября 2012 года. «Донецкий облсовет должен не позднее чем за 7 дней до заседания опубликовать информацию о рассмотрении данного дела», - заключила Е.Ратникова.

Как сообщал УНИАН, 16 августа Донецкий облсовет предоставила русскому языку статус регионального.

В решении сессии, которое поддержали 117 из 118 депутатов, присутствовавших в зале, говорится: "Информировать жителей Донецкой области о том, что в соответствии со ст. 7 Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", на основании данных Всеукраинской переписи населения 2001 года о языковом составе населения, русский язык в Донецкой области является региональным языком, на который распространяются предусмотренные Законом мероприятия по его развитию, использованию и защите".

Облсовет также рекомендовал городским, сельским и поселковым советам рассмотреть вопросы применения на соответствующих территориях в случаях, предусмотренных Законом, региональных языков или языков меньшинств.

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