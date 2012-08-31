Региональность русского языка в Донецке обжаловали в суде

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель Донецкой областной организации «Всеукраинский комитет защиты прав человека» Евгения Ратникова.

«Наш иск к облсовету принят к рассмотрению. Мы вчера подали, а сегодня суд принял в производство», - сказала правозащитница.

При этом она добавила, что Донецким окружным административным судом «уже вынесено постановление, которое обязывает Донецкий областной совет опубликовать в их официальном издании дату, время и место рассмотрения этого административного дела, исковые требования и все реквизиты акта, который обжалуется».

Е.Ратникова объяснила, что в своем иске общественная организация требует «признать незаконным и недействительным со дня его принятия решение Донецкого облсовета от 16 августа 2012 г. о реализации Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» на территории региона».

По словам правозащитницы, первое заседание суда назначено на 14 сентября 2012 года. «Донецкий облсовет должен не позднее чем за 7 дней до заседания опубликовать информацию о рассмотрении данного дела», - заключила Е.Ратникова.

Как сообщал УНИАН, 16 августа Донецкий облсовет предоставила русскому языку статус регионального.

В решении сессии, которое поддержали 117 из 118 депутатов, присутствовавших в зале, говорится: "Информировать жителей Донецкой области о том, что в соответствии со ст. 7 Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", на основании данных Всеукраинской переписи населения 2001 года о языковом составе населения, русский язык в Донецкой области является региональным языком, на который распространяются предусмотренные Законом мероприятия по его развитию, использованию и защите".

Облсовет также рекомендовал городским, сельским и поселковым советам рассмотреть вопросы применения на соответствующих территориях в случаях, предусмотренных Законом, региональных языков или языков меньшинств.